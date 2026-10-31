В Башкирии водитель насмерть сбил лося

В Мелеузовском районе произошло ДТП с участием лося. Водитель «Nissan» сбил самку возрастом 4-5 лет. Животное погибло на месте. Охотничьим ресурсам региона нанесен ущерб на 70 тысяч рублей, сообщили в министерстве природопользования и экологии. Сам водитель серьезно не пострадал, отделался только рассеченной бровью. Автомобилю повезло меньше, он получил серьезные повреждения.
Ранее «Башинформ» писал о том, что за сутки в Башкирии задержали 31 нетрезвого водителя.
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