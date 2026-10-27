В Нижнем Новгороде чиновника Ространснадзора отправили под домашний арест

По информации pravda-nn.ru, 44-летний начальник отдела Ространснадзора с января 2025 года по сентябрь 2026 года регулярно получал от 42-летнего предпринимателя незаконное вознаграждение в виде автомобильного топлива на сумму более 160 тысяч рублей.

Взамен чиновник передавал бизнесмену конфиденциальную информацию о расположении сотрудников ГАИ и РТН, а также помогал избегать наказания за нарушения правил перевозок, в том числе при транспортировке опасных грузов без спецразрешения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Ведется следствие.

Ранее уфимца оштрафовали за дачу взятки сотруднику Госжилстройнадзора.