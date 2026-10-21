В Нижегородской области школьник напал на учителя

Как сообщает pravda-nn.ru, пострадавший педагог обратился к директору, в учреждение вызвали медиков и полицию. Учителю оказали необходимую помощь в больнице. Школьник ответил на вопросы правоохранителей в присутствии матери.

Известно, что мальчик ранее уже состоял на внутришкольном профилактическом учёте за систематическое нарушение правил распорядка, его родителям рекомендовано посетить специалистов.

Для установления всех обстоятельств инцидента создана специальная комиссия. Региональный минобр взял ситуацию на особый контроль и готов оказать школе поддержку в разрешении конфликта для предотвращения подобных случаев в будущем.

О возможных причинах подростковой жестокости читайте в материале «Башинформа».