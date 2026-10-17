Житель Башкирии напал на отца и получил рану живота

Пенсионер из Бураевского района вызвал скорую помощь для своего 47-летнего сына — у того оказалось ножевое ранение живота. Далее в обстоятельствах инцидента разбиралась полиция. Как выяснилось, пострадавший работал вахтами, а в перерывах злоупотреблял спиртным. В тот вечер он был особенно буйным — крушил вещи, угрожал родителям, и в конце концов стал избивать отца. Тот дотянулся до ножа, рассказали в МВД по РБ. Сейчас вахтовик в больнице с ранением и перетонитом — воспалением брюшины. требующим серьёзной операции. Отец из пострадавшего превратился в обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью.