23-летний житель Башкирии осужден за покушение на убийство

«В суде установлено, что в июне 2025 года женщина распивала спиртные напитки с тремя знакомыми, с одним из которых у нее случился конфликт. Один из мужчин прервал их разговор и попросил гостя успокоиться, между ними произошла словесная ссора. После этого подсудимый нанес удары ножом потерпевшему в область левого локтевого сустава и шеи слева», — отмечается в сообщении прокуратуры Башкирии.
Потерпевшего мужчину удалось вовремя госпитализировать и спасти.
Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также обязал выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Как ранее сообщал Башинформ, ревнивец из Стерлитамака осужден к лишению свободы за ножевые ранения сожительницы.
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