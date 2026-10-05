В Уфе при пожаре в многоэтажке спасли 7 человек

По данным пресс-службы МЧС по РБ, из зоны воздействия опасных факторов пожара огнеборцы с использованием спасательных устройств по лестничным маршам спасли семь человек, в том числе двоих детей. Ещё 10 человек эвакуировались самостоятельно.

Обошлось без погибших и пострадавших. Для удаления дыма и снижения температуры пожарными была проведена тактическая вентиляция подъезда.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.