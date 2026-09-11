Россиянин потерял 180 млн рублей в крипте в результате фишинга

Криптоинвестор потерял около 180 млн рублей, пообщавшись с ChatGPT по поводу обмена токенов. В ответе была предложена ссылка на обменную платформу. Безусловно поверив ИИ, мужчина открыл на ней свой криптокошелёк — и всё потерял.

Историю рассказали в коллективном техноблоге «Хабр». Отмечается, что потерпевший общался с ИИ на русском языке, и что получить ту же ссылку по аналогичным запросам уже не вышло. Тем не менее пользователи всегда должны быть начеку по поводу ссылок, где бы они ни предлагались, предупреждают россиян.

Ранее МВД показало примеры сообщений, которыми потенциальных жертв вводят в стресс, после чего с лёгкостью управляют их действиями.