В Башкирии на трассе М-5 в ДТП погиб водитель, пострадали ребёнок и женщина

В Благоварском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с погибшим. Авария произошла сегодня около 16:00 часов на 1385-м км федеральной трассы М-5 «Урал», сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Nissan Terrano», двигаясь со стороны Уфы в направлении Самары, столкнулся с КамАЗом под управлением 52-летнего водителя. От удара многотонный грузовик по инерции совершил столкновение с «Ладой Грантой», за рулём которой находился 27-летний мужчина.

В результате аварии водитель японской иноарки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажиры — мальчик и 46-летняя женщина — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Башкирии любитель пьяной езды лишился автомобиля.