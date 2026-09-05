В Башкирии на трассе М-5 в ДТП погиб водитель, пострадали ребёнок и женщина

В Благоварском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с погибшим. Авария произошла сегодня около 16:00 часов на 1385-м км федеральной трассы М-5 «Урал», сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Nissan Terrano», двигаясь со стороны Уфы в направлении Самары, столкнулся с КамАЗом под управлением 52-летнего водителя. От удара многотонный грузовик по инерции совершил столкновение с «Ладой Грантой», за рулём которой находился 27-летний мужчина.
В результате аварии водитель японской иноарки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажиры — мальчик и 46-летняя женщина — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Башкирии любитель пьяной езды лишился автомобиля.
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