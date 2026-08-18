В Уфе директор стройфирмы скрывал средства от уплаты налогов

В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в крупном размере.
Следствие установило, что в 2022-2023 годах он умышленно сокрыл денежные средства организации, которые могли быть направлены на погашение недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Для этого он использовал схему направления «распорядительных писем» в адрес контрагента, через счета которого производились расчёты с третьими лицами. В результате в бюджет не поступило более 18 млн рублей.
Благодаря принятым следствием мерам часть задолженности была погашена. В обеспечительных целях на специализированную строительную технику предприятия наложен арест.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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