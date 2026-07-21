В Уфе мусоровоз повалил электроопору

По данным МБУ «Уфагорсвет», сегодня на улице Бакалинской, 25 в результате ДТП была повреждена опора наружного освещения. Столб рухнул из-за наезда мусоровоза.

Специалисты оперативно прибыли на место и выполнили демонтаж аварийной опоры, чтобы исключить угрозу для участников дорожного движения и пешеходов.

Ранее в Башкирии квадроцикл с тремя подростками опрокинулся в кювет.