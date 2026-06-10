Житель Башкирии отдал 1,5 млн рублей за несуществующую машину

Житель Стерлитамака перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей за несуществующий автомобиль. Мужчина с февраля просматривал объявления о доставке машин из-за границы. Вскоре ему позвонил неизвестный, представился менеджером автосалона и предложил помочь с пригоном машины.
Дальше клиент общался с «менеджером» уже в мессенджерах. По фотографиям выбрал автомобиль, получил банковские реквизиты, подписал электронный договор купли-продажи и перевел всю сумму.
Однако в обещанный срок машину так и не доставили, а лжеменеджер перестал выходить на связь. Только тогда стерлитамаковец понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Салавате 65-летняя пенсионерка передала курьерам более 4 миллионов рублей – личные сбережения и деньги, вырученные за продажу автомобиля.
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