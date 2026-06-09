Жители Башкирии не могут вернуться в свой дом после крупного пожара

В Нефтекамске жители многоквартирного дома, в котором произошёл пожар, пока не могут вернуться домой. Пять человек остаются в пункте временного размещения, остальные живут у родственников. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе доложил председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
«В настоящее время организованы работы по восстановлению газо- и электроснабжения, а также кровли», – подчеркнул он.
Напомним, крыша пятиэтажного дома на улице Кувыкина загорелась 5 июня. Огонь уничтожил площадь в 2 тысячи кв. метров. Было спасено 15 человек, из них 5 детей. Эвакуировано 69 человек, из них 7 детей.
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