Жительница Уфы лишилась свободы за фиктивную регистрацию юрлиц

33-летней жительнице Уфы предстоит отбыть лишение свободы за фиктивную регистрацию юрлиц и обеспечение доступа третьих лиц к их счетам. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте 2021 года к женщине обратился мужчина с предложением выступить в качестве подставного лица при создании двух юридических лиц. При этом она знала, что управлять организациями и вести их финансово-хозяйственную деятельность ей не придется.

Подсудимая представила в регистрирующий орган необходимые документы и после внесения в реестр записи о госрегистрации компаний открыла расчетные счета в кредитной организации и передала соответствующие данные постороннему лицу. За фиктивную регистрацию каждой фирмы она получала денежное вознаграждение — 10 тысяч рублей.



Женщина признала свою вину, ранее она уже была судима за преступления против собственности. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей.