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27 Марта , 17:31

В Башкирии прокуратура занялась фактом избиения сожительницы «Булочкой»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по заявлению жительницы города Салавата о противоправных действиях ее сожителя. По данным надзорного ведомства, сейчас определяется степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокурор поручил правоохранительным органам дать оценку действиям мужчины по факту незаконного проникновения в жилище и угрозы убийством.

Как информировал «Башинформ», ранее появилась информация о том, что мужчина сломал нос девушке за отказ в любовных утехах. Пострадавшая рассказала, что за ней начал ухаживать якобы местный «авторитет» по кличке Булочка. На днях он ворвался к ней домой: выломал дверь, избил, издевался и сломал нос. По ее словам, мужчина пытался ухаживать за ней, а получив отказ, начал приставать, а потом преследовать. Девушка написала заявление в полицию. Отмечается, что она может быть не единственной жертвой избиения агрессора.

Автор:Дарья Субботина
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