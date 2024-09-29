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29 Сентября , 19:25

В Башкирии следователи занялись делом об избиении росгвардейцев в больнице

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти в Башкортостане.

Следователи расследуют уголовное дело в отношении местного жителя по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Предварительно установлено, что нетрезвый мужчина обратился в приемное отделение Благовещенской ЦРБ из-за травмы головы. Во время оказания врачом медпомощи пациент начал вести себя агрессивно и ударил доктора рукой по лицу. Буйный мужчина вместе со своими знакомыми, находясь возле стойки регистрации приемного отделения, продолжил словесный конфликт с врачом. Прибывшие правоохранители потребовали от мужчин прекратить противоправные действия, в ответ на это один из приятелей пациента применил насилие в отношении стражей порядка.

Ранее избитый местными авторитетами врач подробно рассказал о случившемся в больнице. По его словам, сотрудники больницы нажали тревожную кнопку, на место минут через 10 прибыли росгвардейцы. Очевидцы рассказали, что разъяренных мужчин не остановило присутствие вооруженных правоохранителей, одному из которых тоже досталось от «пациентов». Натворив дел в больнице, все трое сели в машину и покинули место происшествия. По словам местных жителей, напавшие на медика являются «авторитетами», у них якобы были проблемы с законом – округу держат в страхе.

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Автор:Дарья Субботина
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