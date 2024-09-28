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28 Сентября , 22:01

В Башкирии пропал 60-летний уфимец

Волонтеры отряда «Лиза Алерт РБ» объявили о поисках 60-летнего жителя Уфы Салавата Маликова, который пропал без вести 27 сентября.

Известно, что мужчина был одет в темно-синие куртку и кофту, зеленую футболку, темное трико, черные сандалии и светлую кепку. Среди других его примет — рост 165 см, худощавое телосложение, темные волосы с проседью и карие глаза.

Всех, кому известно о возможном местонахождении исчезнувшего, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее в столице Башкирии подвели итоги 183 дня поисков пропавшего подростка.

Автор:Иван Вавилов
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