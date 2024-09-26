Житель Башкирии пытался вернуть девушку силой

Бижбулякский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего жителя села Бижбуляк по обвинению в преступлении по статье «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

По данным пресс-службы инстанции, в октябре прошлого года на улице Центральной ранее судимый мужчина поссорился со своей девушкой. Из неприязни он вывернул ей руку, почувствовав сильную боль, потерпевшая попыталась освободиться, при этом упала на землю. Тогда мужчина коленом сдавил её правый бок. Он причинил девушке телесные повреждения: ссадины и ушибы мягких тканей в правом локтевом суставе. Она просила отпустить, в это время мужчина вытащил из кармана её куртки мобильный телефон и положил в карман своих брюк, сказал, что вернет телефон, если только она согласится быть с ним. Она предложила зайти в квартиру, там он и вернул мобильник.

Из материалов дела следует, что пара начала жить вместе с лета прошлого года, в конце сентября они поссорились. Когда мужчина после работы пришел домой, его сожительницы там не было. Через несколько дней мужчина нашел ее в селе Бижбуляк, хотел помириться, стал стучать по двери, просил открыть. Девушка подошла к двери, но его в квартиру не пустила, дверь не открыла. Они поговорили через дверь, после чего мужчина ушел, но утром вернулся. Он стал стучать в дверь квартиры. Она вышла к нему, они разговаривали на улице возле входа в подъезд. Мужчина просил помириться и поехать в Белебей жить вместе. Девушка отказалась, и при этом стала отходить в сторону входной двери дома. Тогда сожитель разозлился на нее, поэтому схватил её за одежду и хотел обнять, но та оттолкнула его. Потом произошел конфликт с телефоном.

Подсудимый раскаялся в содеянном. Суд, изучив и оценив материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 150 часов с отбыванием наказания не свыше четырех часов в день. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее житель Башкирии жестоко избил парня при свидетелях.