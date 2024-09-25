В Уфе избирают меру пресечения начальнику полиции Октябрьского

В Советском районном суде Уфы в данный момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения руководителю ОМВД по городу Октябрьскому Ильнуру Абдуллину. Он был задержан 24 сентября оперативниками УФСБ по подозрению в получении крупной взятки.

По версии следствия, в декабре 2022 года руководитель городской полиции, его заместительница по следствию и начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции получили взятку в размере 2,5 млн рублей от местного жителя за решение вопроса об уголовном деле. Гражданин подозревался в незаконной реализации алкогольной продукции.