В Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажир

Сегодня в Уфимском районе Башкирии в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека. Как сообщает госкомитет республики по ЧС, в деревне Фомичёво столкнулись ВАЗ 2110 и Hyundai Solaris.

В аварии пострадал водитель и пассажир отечественного автомобиля. Прибывшие на место сотрудники ведомства деблокировали их и передали скорой помощи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне в Уфе 42-летний водитель «Форд Фокуса» наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.