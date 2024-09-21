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21 Сентября , 23:49

В Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажир

telegram-канал государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС
Фото:telegram-канал государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС

Сегодня в Уфимском районе Башкирии в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека. Как сообщает госкомитет республики по ЧС, в деревне Фомичёво столкнулись ВАЗ 2110 и Hyundai Solaris.

В аварии пострадал водитель и пассажир отечественного автомобиля. Прибывшие на место сотрудники ведомства деблокировали их и передали скорой помощи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне в Уфе 42-летний водитель «Форд Фокуса» наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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