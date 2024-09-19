В Уфе экс-директор организации обвиняется в хищении

В Уфе перед судом предстанет бывший директор ООО «Тандем» за хищение денежных средств предприятия и фальсификацию доказательств в суде экс-руководителя. Он обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере» и «Фальсификация доказательств по гражданскому делу, повлекшие тяжкие последствия».

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в 2019–2020 годах обвиняемый, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, сфальсифицировал договор между ООО «Тандем» и МУП «Уфаводоканал» на выполнение работ по вывозу и утилизации осадков сточных вод очистных сооружений предприятия по завышенным ценам, после чего в судебном порядке обратился в Арбитражный суд с требованием обязать МУП «Уфаводоканал» выполнить условия договора по передаче илового осадка для дальнейшей утилизации и произвести оплату за оказанные услуги.

«Для придания своим преступным действиям видимости законных договорных отношений, директор общества организовал вывоз с территории цеха предприятия части иловых осадков, а затем представил в МУП „Уфаводоканал“ акты о выполненных работах по их утилизации на общую сумму, значительно превышающую среднерыночную стоимость, получив таким образом более 19 млн рублей. Кроме того, на основании сфальсифицированного договора в судебном порядке обвиняемый незаконно получил право требования с МУП „Уфаводоканал“ более 140 млн рублей. Дальнейшие преступные действия по хищению денежных средств предприятия были пресечены в виду принятия мер к оспариванию обязательств по подложному договору вновь назначенным руководством МУП „Уфаводоканал“ в 2020 году», — проинформировали в ведомствах.

Факт хищения был выявлен в ходе совместной работы следователей СКР и сотрудников УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан. Для обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В отношении его соучастников материалы дела выделены в отдельное производство.