В Башкирии работник сахарного завода лишился кисти руки

Гострудинспекция в Башкирии приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого пострадал 65-летний работник ООО «Раевсахар» Альшеевского района.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 17 сентября в жомосушильном цехе предприятия. При устранении задымления в шнеке сухого жома оператор производственного участка получил травматическую ампутацию левой кисти.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в региональной гострудинспекции.

Ранее в Уфе следователи занялись ЧП на предприятии с двумя пострадавшими.