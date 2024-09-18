В Башкирии на железнодорожной станции нашли убитую женщину

Иглинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение 48-летнему жителю Иглинского района в совершении убийства. По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, утром 8 сентября на территории железнодорожной станции «Урман» между мужчиной и женщиной, ранее состоявших в близких отношениях, произошла ссора на почве нежелания последней общаться с обвиняемым. Из неприязни обвиняемый нанес бывшей возлюбленной не менее семи ударов имеющимся при себе ножом, а затем сбежал. Женщина скончалась на месте преступления.

«Местонахождение обвиняемого было установлено в ходе совместной работы сотрудников МВД республики и уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте. С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что жительница Башкирии зарезала своего знакомого во время застолья.