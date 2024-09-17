В Россию нелегально ввезли более тысячи смартфонов

Житель Нижегородской области нелегально провез в Россию из других страны более 1,1 тысячи смартфонов общей стоимостью свыше 22 миллионов рублей. Об этом передает портал pravda-nn.ru со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Известно, что мужчина уклонился от таможенных платежей на сумму более 4 млн руб. Нижегородец провозил телефоны под предлогом личного пользования, однако на самом деле перепродавал их другим людям.

Сейчас уголовное дело направлено в Канавинский районный суд для рассмотрения.

Ранее в Уфе трое подростков украли из сейфа почти 1 млн рублей.