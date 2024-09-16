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16 Сентября , 14:28

В Башкирии члены этнической группировки избили семью за купание в водоеме

УФСБ по РБ
Фото:УФСБ по РБ

В Башкирии следователи предъявили обвинение 46-летнему уфимцу по статье «Хулиганство». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по версии следствия, в июле 2024 года в Иглинском районе в селе Кудеевский обвиняемый вместе со своими знакомыми стал предъявлять претензии семье из четверых человек из-за того, что они решили искупаться в водоеме, который предназначен для платной рыбалки.

В дальнейшем, используя как малозначительный повод ранее возникшие противоречия, мужчина вместе с сообщниками проследил за семьей до их дома, где вступил с ними в открытый конфликт: устроил драку, используя металлический прут. Кроме того, один из сообщников обвиняемого угрожал оппонентам пистолетом. В результате массовой драки участникам конфликта причинены телесные повреждения, а также нарушен общественный порядок и спокойствие жителей района.

Обвиняемый вместе со своими сообщниками покинул место преступления. Установить его местонахождение и задержать удалось только в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ республики.

«С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлен второй участник конфликта, который допрошен в качестве подозреваемого, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия в целях установления других участников конфликта для дачи их действиям надлежащей правовой оценки», — проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе УФСБ по РБ добавили, что сотрудники ведомства выявили и пресекли преступную деятельность этнической группировки, применившей насилие в отношении жителей региона. Они вступили в словесный конфликт с семьей, отдыхавшей на водоеме, находящемся на арендуемом земельном участке.

«Злоумышленники, установив место проживания потерпевших в селе Кудеевский совершили на них вооруженное нападение с применением насильственных действий, нанесением вреда здоровью, сопровождающихся угрозами убийства и уничтожения имущества. В ходе нападения члены преступной группы в качестве оружия использовали металлическую арматуру, собак бойцовской породы, а также предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием из которого производились выстрелы. В результате нападения пострадали четверо членов семьи, которые в последующем обратились за медицинской помощью», — заявили в УФСБ по РБ.

Автор:Дарья Субботина
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