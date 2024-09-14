В Уфе машина с нетрезвым водителем и пожилой пассажиркой опрокинулась в кювет

В Уфе вечером, 13 сентября, 61-летний водитель за рулем «Богдан-2111», следуя по проспекту Дружбы Народов в сторону улицы Ахметова, допустил наезд на препятствие, в последующем съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадала 83-летняя пассажирка — ее с многочисленными травмами госпитализировали.

Сотрудники госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 0,999 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.



В отношении нарушителя составлен административный материал. Машину поместили на специализированную стоянку. По факту ДТП начато административное расследование, сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы.