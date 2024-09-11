В Башкирии осудят бывших госавтоинспекторов и их сообщников за преступную схему

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кугарчинскому и Зилаирскому районам и восьми жителей республики. Они обвиняются по статьям «получение взятки», «дача взятки», «превышение должностных полномочий», «мошенничество в сфере страхования».

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в 2016 году житель Салавата — бывший сотрудник полиции разработал преступную схему похищения денег страховых компаний. Реализуя свой умысел, он обратился к одному из инспекторов ГИБДД с предложением за взятки в размере от 10 до 20 тысяч рублей оформлять подложные материалы по инсценированным ДТП. На их основании граждане обращались в страховые компании за возмещением.

Согласно разработанному плану с 2016 по 2019 годы инспекторы за незаконные вознаграждения в общей сумме 288 тысяч рублей документально оформили 25 фиктивных ДТП.

После увольнения со службы бывшие госавтоинспекторы продолжали заниматься преступной деятельностью и самостоятельно передавали взятки действующим коллегам, которые входили в состав преступной группы. Из-за незаконных действий страховым компаниям причинен ущерб на более чем 1,4 млн рублей.

Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее жительница Башкирии ответит за получение водительских прав за взятку.