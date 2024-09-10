В Башкирии коммерсант обманул клиентов на 6 млн рублей

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «мошенничество». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, установлено, что индивидуальный предприниматель разместил в соцсетях объявление об изготовлении и реализации керамзитных блоков. Не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, с 2022 года по 2023 год коммерсант получил от 21 клиента свыше 6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый не признал свою вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что аферисты придумали новый способ обмана пожилых жителей Башкирии.