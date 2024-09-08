В Башкирии грузовик смял легковушку

В Башкирии в ДТП с большегрузом погиб один человек, еще один доставлен в больницу. По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, авария произошла в Дюртюлинском районе на трассе М-7 после села Асяново.

В результате лобового столкновения JAC и легкового автомобиля ВАЗ-2114 погиб водитель легковушки. Водитель грузовика госпитализирован в Дюртюлинскую ЦРБ бригадой скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали спасатели госкомитета РБ по ЧС, которые извлекли тело погибшего из автомобиля и отключили аккумулятор.