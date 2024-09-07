В Башкирии пенсионерка расплатилась за продукты чужой банковской картой

В Белорецке пенсионерка расплатилась за продукты найденной чужой картой и стала фигуранткой уголовного дела.

В полицию обратился 33-летний горожанин, который рассказал, что обнаружил списания денег с его банковской карты. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что самой карты при нём нет и, скорее всего, он её где-то потерял.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили причастную к пропаже денег. Ею оказалась 73-летняя местная жительница. Выяснилось, что пенсионерка обнаружила лежащую на тротуаре именную карту. Заметив на карточке значок бесконтактной оплаты, она решила не искать владельца, а расплатилась ею за покупки в нескольких продуктовых магазинах.

В отношении белоречанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Подозреваемая раскаялась в содеянном, полностью возместила ущерб потерпевшему. Следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе МВД Башкирии напоминают: использование чужой утерянной банковской карты — уголовно наказуемое деяние, независимо от величины потраченной или обналиченной с неё суммы. Если вы нашли чью-то банковскую карту, отнесите её в банк или в ближайшее отделение полиции.

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