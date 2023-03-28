В Уфе на пешеходном переходе «Тойота» сбила мужчину и 9-летнего ребенка

Накануне вечером в уфимской Черниковке, на улице Александра Невского 43-летний уфимец на «Тойота Ленд Крузер 200» наехал на пешеходов. В результате происшествия 36-летний мужчина и 9-летняя девочка получили травмы. О происшествии сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Со слов пострадавшего мужчины, он вместе с племянницей переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. По факту ДТП начато разбирательство. Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых 7 человек получили травмы.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что в Уфе на оживленных перекрестках наносят предупреждающие надписи, напоминающие пешеходам о правилах безопасности.