В Башкирии у Volkswagen Polo на трассе взорвалось колесо, есть пострадавшие

В Аургазинском районе накануне вечером в ДТП получили травмы различной степени тяжести три человека. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, на 58 км автодороги Р-240 Уфа - Оренбург около деревни Ишлы у Volkswagen Polo внезапно взорвалось колесо, когда машина ехала по левой полосе в сторону столицы республики. Иномарку, за рулем которой находился 33-летний водитель, житель Салавата, выкинуло на обочину – автомобиль врезался в электроопору, а затем опрокинулся в кювет. Госпитализация потребовалась одному человеку.

«Башинформу» собственный источник в медицинской сфере добавил, что в дорожном происшествии пострадали три пассажирки, жительницы Салавата: 21-летняя девушка отделалась ссадиной на руке; 19-летняя получила ушиб мягких тканей поясничной области, от госпитализации отказалась; у 32-летней пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом поясничного позвонка и грудного позвонка - ее госпитализировали.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.