В Башкирии трое детей надышались в бане газом

В МЧС по Башкирии поздно вечером 26 марта поступило сообщение, что дети надышались в бане газом от газовой колонки. Инцидент произошел в городе Октябрьском по улице Зои Космодемьянской на территории частного домовладения.

«В больницу для осмотра доставлено трое детей: девочки 2013, 2021 и 2010 года рождения. После осмотра педиатром все отпущены домой», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работала аварийная бригада ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Предварительно представителями аварийной бригады установлено, что в результате постороннего вмешательства в газовый котел был отключен датчик тяги. Газовики отключили оборудование.