В Уфе из озера Кашкадан спасатели достали труп мужчины

В Уфе выясняются обстоятельства инцидента, произошедшего на озере Кашкадан. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города, накануне в 20.25 в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы позвонил мужчина и сообщил о том, что, прогуливаясь возле озера Кашкадан, заметил в полынье человека.

На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Спасатели в гидрокостюмах погрузились в воду и вытащили мужчину, который уже не подавал признаков жизни. Они проводили реанимационные мероприятия, но спасти 62-летнего уфимца так и не удалось.

Причины инцидента выясняются.