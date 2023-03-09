Жителя Башкирии, избившего полицейского граблями, отправили в колонию строгого режима

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Зианчуринского района по статье «применение и угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе прошлого года мужчина, двигаясь на незарегистрированном автомобиле марки «ВАЗ-2107» без права управления машиной, не выполнил законное требование сотрудников ДПС об остановке. При попытке задержания он оказал сопротивление и нанес граблями удар инспектору и, размахивая ими, высказывал угрозы.

Подсудимый не признал своей вины, ранее он был неоднократно судим. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.