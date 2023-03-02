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Сегодня, 11:03

В Башкирии перед судом предстанет вероятный виновник гибели работника в шахте лифта

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора строительной организации ООО «Альден-С» по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, компания выступала субподрядчиком при строительстве многоквартирного дома в Уфе. В декабре 2022 года при ведении работ по монтажу утеплителя один из рабочих, находившийся на третьем этаже, упал в шахту лифта и скончался от полученных телесных повреждений. Причиной несчастного случая стало отсутствие ограждений.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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