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Сегодня, 12:15

Не признались, что подбрасывали наркотики. В Уфе пятеро бывших полицейских предстанут перед судом

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Уфе.

Они обвиняются в преступлениях по статьям «превышение должностных полномочий», «фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении и результатов оперативно-розыскной деятельности», «незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере» и «заведомо ложные показания свидетеля в ходе досудебного производства».

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые для искусственного увеличения показателей своей работы организовали задержание двух уфимок. Полицейские поместили в их вещи наркотики и задокументировали факт их изъятия. Кроме того, оказывая психологическое давление, обвиняемые склонили девушек к отказу от прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения, за что они были привлечены к административной ответственности по статье «употребление наркотических средств». Также в отношении указанных потерпевших по обвинению их в незаконном хранении наркотических средств (ч.1 ст. 228 УК РФ) бывшие сотрудники полиции неоднократно давали заведомо ложные показания в качестве свидетелей.

В пресс-службе МВД по РБ «Башинформу» прокомментировали ситуацию.

«По данному факту по указанию министра внутренних дел по Республике Башкортостан была проведена служебная проверка в отношении сотрудников и их руководителей. По результатам проверки, которую проводило подразделение собственной безопасности МВД республики, было принято решение об увольнении ряда виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении их к установленной законом ответственности», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемые не признали свою вину. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

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