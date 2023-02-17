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Сегодня, 11:53

В Уфе вынесли приговор обвиняемой во взяточничестве супруге военкома

объединенная пресс-служба судов РБ
Фото:объединенная пресс-служба судов РБ

Калининский районный суд Уфы приговорил к трем годам условного заключения супругу начальника отдела военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов города Анжелику Выропаеву по делу о посредничестве во взятке за освобождение от военной службы. Также она обязана выплатить штраф в размере 510 тысяч рублей, сообщили агентству «Башинформ» в объединенной пресс-службе судов республики.

Установлено, что в июне 2021 года Выропаева, находясь в подъезде дома, получила от своей знакомой часть денежных средств от общей суммы 140 000 рублей для передачи начальнику отделения военного комиссариата с целью освободить сына женщины от призыва на военную службу.

В сентябре обвиняемая сообщила знакомой об увеличении суммы взятки до 170 000 рублей, на что женщина согласилась и передала ей еще 130 000 рублей. После чего в период с ноября по декабрь 2021 года начальник отделения военного комиссариата, супруг Выропаевой, используя свое должностное положение, оформил подложное заключение, согласному которому сын женщины был освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас.

Обвиняемая признала свою вину. По второму эпизоду преступления суд прекратил уголовное дело в связи с деятельным раскаянием.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении 54-летнего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Константина Выропаева, обвиняемого в получении взятки за оформление военных билетов для спортсменов.

Автор:Ляйсан Закирова
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