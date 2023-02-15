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В Уфе вновь отложили заседание по делу о ДТП на улице Авроры с гибелью женщины и ребенка

Кировский районный суд Уфы
Фото:Кировский районный суд Уфы

В Уфе 15 февраля отложили заседание по делу о ДТП на улице Авроры с гибелью женщины и ребенка. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Кировского районного суда, предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Сорокиной Д. А. отложено на 10.00 3 марта. Причиной стала болезнь женщины. Сейчас уфимка находится под домашним арестом.

Как сообщал «Башинформ», в октябре суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы в связи с примирением сторон. Женщина обвинялась по статье «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В ходе судебного разбирательства от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой. Предварительно, потерпевшей стороне обвиняемая в смертельном ДТП заплатила 2,4 млн рублей. По крайней мере, такая сумма фигурирует в материалах дела. Женщину отпустили из-под стражи.

Между тем гособвинитель обжаловал это решение в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, днём в июле 2022 года обвиняемая, управляя автомобилем «Ниссан», при повороте налево с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. В аварии 39-летняя женщина и её 4-летний ребенок скончались на месте ДТП от полученных травм.

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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