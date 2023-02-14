Испугался и скрылся. В Башкирии правоохранители нашли водителя, устроившего смертельное ДТП

В Башкирии накануне ночью в Куюргазинском районе на улице Уральской в селе Новая Уралка неустановленный водитель совершил наезд на местного жителя, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший мужчина скончался от полученных травм.

Стражам порядка удалось установить и задержать водителя. Им оказался 26-летний житель района. С его слов, он за рулём «Тойота Камри» совершил наезд и, испугавшись, скрылся с места ДТП. Спрятав автомобиль, молодой человек уехал в Оренбург для продажи другого своего автомобиля. После того, как вернулся домой в село Ермолаево, он был задержан сотрудниками полиции.

«По факту ДТП следственным подразделением Отдела МВД России по Куюргазинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Назначено проведение ряда экспертиз», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.