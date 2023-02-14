Новости Башкортостана и Уфы
73.63
+0.84
78.67
+0.62
86.26
-0.35
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 10:02

Испугался и скрылся. В Башкирии правоохранители нашли водителя, устроившего смертельное ДТП

стоп-кадр видео
Фото:стоп-кадр видео

В Башкирии накануне ночью в Куюргазинском районе на улице Уральской в селе Новая Уралка неустановленный водитель совершил наезд на местного жителя, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший мужчина скончался от полученных травм.

Стражам порядка удалось установить и задержать водителя. Им оказался 26-летний житель района. С его слов, он за рулём «Тойота Камри» совершил наезд и, испугавшись, скрылся с места ДТП. Спрятав автомобиль, молодой человек уехал в Оренбург для продажи другого своего автомобиля. После того, как вернулся домой в село Ермолаево, он был задержан сотрудниками полиции.

«По факту ДТП следственным подразделением Отдела МВД России по Куюргазинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Назначено проведение ряда экспертиз», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика