Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
84.21
-0.29
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 16:10

В Уфе арестовали врача-хирурга военно-врачебной комиссии по обвинению в получении взятки

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 57-летнего медика, обвиняемого в получении взятки за незаконные действия. По версии следствия, в декабре 2021 года врач-хирург военно-врачебной комиссии получил 150 тысяч рублей от начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики за согласование медосвидетельствования о наличии заболеваний якобы хирургического профиля и категории годности по состоянию здоровья трех призывников. После получения денег обвиняемый дал заключение об обоснованности установленных диагнозов и вынесенных экспертных заключений хирургами призывных комиссий военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы.

«В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий. Суд удовлетворил ходатайство, постановив избрать в отношении врача меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 апреля 2023 года», — сообщили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов РБ.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика