В Уфе арестовали врача-хирурга военно-врачебной комиссии по обвинению в получении взятки

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 57-летнего медика, обвиняемого в получении взятки за незаконные действия. По версии следствия, в декабре 2021 года врач-хирург военно-врачебной комиссии получил 150 тысяч рублей от начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики за согласование медосвидетельствования о наличии заболеваний якобы хирургического профиля и категории годности по состоянию здоровья трех призывников. После получения денег обвиняемый дал заключение об обоснованности установленных диагнозов и вынесенных экспертных заключений хирургами призывных комиссий военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы.

«В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий. Суд удовлетворил ходатайство, постановив избрать в отношении врача меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 апреля 2023 года», — сообщили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов РБ.

Постановление в законную силу пока не вступило.