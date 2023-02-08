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Сегодня, 15:20

Жительница Уфы поверила «иностранцу» из интернета и перевела ему более 2,3 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В отдел полиции № 5 управления МВД России по Уфе 3 февраля обратилась 49-летняя местная жительница. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального МВД, в интернете она познакомилась с ранее неизвестным мужчиной.

«В ходе общения злоумышленник обманным путем под различными предлогами убедил ее перевести более 2,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ („мошенничество“)», — проинформировали в ведомстве.

По данным телеграм-каналов, мошенник представился иностранцем, работающим в Сирии. Якобы он занимается лечением раненых солдат, и недавно один из его пациентов перед смертью отдал слиток золота, стоимость которого оценивается в 1,5 млн долларов. Уфимка и новоиспеченный друг из интернета стали активно общаться, в какой-то момент мужчина дал обещание отправить золотой слиток женщине. Только ей нужно было оплатить транспортные расходы, но иностранец уверял, что все возместит, когда продаст слиток. Потратив на подготовку к переезду нового друга в Уфу более 2,3 млн рублей, гражданка поняла, что стала жертвой мошенника. Она обратилась с заявлением в полицию.

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