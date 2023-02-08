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Сегодня, 12:22

В магазине Уфы девушки устроили драку - видео

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Уфе ночью 24 января в полицию поступило сообщение от 27-летней уфимки. Она рассказала, что в торговой точке у нее произошел конфликт с девушкой. Скандал перерос в драку: в итоге оппонентка выхватила телефон заявительницы и сбежала.

Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, распознали хорошо им знакомую гражданку. Ею оказалась ранее судимая 20-летняя уфимка. Девушка была задержана у себя дома.

«Стражам порядка она рассказала, что причину конфликта не помнит, похищенный телефон она якобы выкинула. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Грабеж“. Подозреваемая задержана», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления МВД России по Уфе.

Видео:УМВД по Уфе
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