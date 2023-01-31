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Вчера, 13:35

В Уфе на железнодорожном вокзале нетрезвый вахтовик пытался дать взятку полицейскому

пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте
Фото:пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте

В Уфе сотрудник транспортной полиции отказался от взятки, предложенной ему за непривлечение к административной ответственности. Инцидент произошел 29 января. Деньги пытался передать 44-летний житель Татарстана.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе уфимского ЛУ МВД России на транспорте, на железнодорожном вокзале Уфы в комнату полиции был доставлен в нетрезвом состоянии житель Татарстана. При составлении административного протокола по ст. 20.21. КоАП РФ («появление в общественных местах в состоянии опьянения») мужчина  решил предложить полицейскому взятку - 5000 рублей. Несмотря на то, что доставленному было разъяснено, что за свои действия он будет привлечен к уголовной ответственности, он продолжил свои действия, объясняя их тем, что работает вахтовым методом и может лишиться работы в случае поступления информации о совершении правонарушения.

Полицейскими был задокументирован факт попытки дачи денег, произведена видеофиксация, после чего гражданин был направлен на медосвидетельствование и составлен административный протокол по ст. 20.21. КоАП РФ. Теперь мужчине грозит ответственность не только за нарушение требований КоАП РФ, но и за покушение на дачу взятки должностному лицу.

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