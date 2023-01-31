Уфимцу ужесточили наказание за покушение на мошенничество на 1 млн рублей

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Октябрьского района Уфы по уголовному делу в отношении уфимца. Ранее Октябрьским районным судом он признан виновным по статье «покушение на мошенничество в крупном размере» и осужден к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

В суде установлено, что подсудимый в июле–августе 2021 года получил информацию о наличии спора между администрацией городского округа Уфы и ООО «НПП «УфаНефтеПроект» по вопросам пользования земельными участками. Используя эти сведения, он ввел в заблуждение учредителя коммерческой фирмы о возможности разрешения спорной ситуации в пользу последнего, для чего предложил передать одному из министров республики взятку в размере одного миллиона рублей.

О поступившем предложении руководитель предприятия сообщил в правоохранительные органы, мужчина был задержан после получения им обозначенной суммы.

«Не согласившись с приговором, государственный обвинитель обжаловал его в вышестоящий суд. Апелляционная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства, изменила приговор, заменив условный срок на реальное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ.

Мужчина был взят под стражу в зале суда.