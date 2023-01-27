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Вчера, 13:57

В уфимском Сипайлово при пожаре в квартире погиб мужчина

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии накануне утром поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Жукова в Уфе. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит квартира на 6-м этаже. Сразу же были приняты меры по эвакуации жильцов дома. Звеном газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара был спасен мужчина, медиками на месте была оказана помощь, его увезли в больницу. Позже выяснилось, что мужчина, 1961 года рождения, скончался в медучреждении.

С вышерасположенных этажей пожарными было эвакуировано шесть человек, в том числе один ребенок. Открытое горение ликвидировано. Огнем повреждено домашнее имущество в двухкомнатной квартире.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Башинформу» собственный источник в экстренных службах добавил, что предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Автор:Дарья Субботина
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