В Уфе экс-владельца группы компаний «Башмилк» освободили от наказания за истечением сроков давности

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и бывшего руководителя группы компаний агрохолдинга «Башмилк» по статьям «невыплата заработной платы», «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, с июля 2019 года по январь 2020 года генеральный директор и собственник компаний «Агрохолдинг «Башмилк», «Чекмагушевский молочный завод», «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» не выплачивал зарплату работникам этих предприятий. Также он создал формальный документооборот между организациями. Деньги, предназначенные для АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», фактически поступали в компанию «Ньюмилк». В итоге помимо долга по зарплате возникла налоговая задолженность на сумму 2,7 млн рублей.

Кроме того, зная о наличии судебного решения о взыскании кредиторской задолженности на сумму более 104 млн рублей и имея возможность частично погасить ее, бизнесмен уклонился от уплаты. Этим же приговором коммерсант оправдан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафов на общую сумму 1,1 млн рублей и освободил от его отбывания в связи с зачетом срока нахождения под стражей и домашним арестом, а также истечением сроков давности уголовного преследования.

Прокуратура обжалует приговор в связи с несправедливостью и мягкостью назначенного наказания, подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что имущество Дюртюлинского молкомбината выставлено на торги за 452 млн рублей. АО «Дюртюлинский молкомбинат» входил в агрохолдинг «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина, наряду с ООО «Чекмагушевский молочный завод», ООО «Милка», татарстанским «Сабинским молкомбинатом». Вследствие неосмотрительной заемной политики владельца банкротами стали все предприятия группы.