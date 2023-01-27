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Вчера, 12:35

В Башкирии дело в отношении машинистов канатной дороги, где пострадал ребенок, прекращено

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего Айнура М. и 41-летнего Ильсина И. Они обвинялись в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Как сообщили агентству «Башинформ» в объединенной пресс-службе судов РБ, утром в декабре 2021 года на горнолыжном курорте «Абзаково» машинисты воздушно-канатной дороги должным образом не проконтролировали ее техническое состояние. Во время подъема бугель, на котором поднимался 8-летний ребенок, переплелся со встречным пустым бугелем, отчего ребенок упал на подъемную трассу и получил травмы средней тяжести.

До начала судебного заседания потерпевший и его законный представитель обратились в суд с ходатайством о прекращении производства по делу, Они пояснили, что претензий к обвиняемым не имеют. Учитывая, что мужчины впервые совершили преступление небольшой тяжести, ущерб полностью возместили, суд удовлетворил заявленное ходатайство и прекратил уголовное дело за примирением сторон.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее пресс-служба прокуратуры РБ информировала о том, что в декабре 2021 года на склоне комплекса проводилась тренировка горнолыжников детской спортивной школы из Московской области. При этом один из подъемных бугелей находился в неисправном состоянии. В пресс-службе регионального следственного управления сообщили о том, что работники и очевидцы происшествия помогли спустить ребенка, после чего он был доставлен в больницу.

Автор:Дарья Субботина
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