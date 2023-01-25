В Уфе пожилую женщину сбил пони

В Уфе 25 января в дежурную часть отдела полиции № 5 из городской больницы поступило сообщение о том, что накануне к ним обратилась 61-летняя женщина с телесными повреждениями.

«По предварительным данным, потерпевшую во время прогулки по улице Первомайской сбила лошадь. Пострадавшую женщину госпитализировали», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку.

В местных СМИ также сообщается, что на дороге внезапно появился пони, запряженный в гужевую повозку, при этом кучера в ней не было. Животное сбило с ног пожилую женщину и убежало. Пострадавшая получила травму головы, она находится под наблюдением медиков.