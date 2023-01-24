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24 Января , 14:05

В Уфе определили опасные участки дорог

соцсети
Фото:соцсети

С 23 по 29 января в Уфе ГИБДД будет проводить профилактическую акцию «Перекресток». Госавтоинспекция провела анализ дорожных аварий, в которых чаще всего травмировались люди в 2022 году. По результатам обследования установлено, что больше всего ДТП произошло на городских перекрестках.

Например, на пересечении улиц Жукова-Бикбая зафиксировано 7 дорожных аварий, Вологодской-Интернациональной, Кольцевой-Невского, Первомайской-Невского, Сипайловской-Бикбая, Пархоменко и бульвара Ибрагимова – по 6 ДТП.

Столкновения машин происходили из-за несоблюдения водителями очерёдности проезда перекрестка или дистанции, нарушений требований сигналов светофора и правил расположения транспортных средств на проезжей части. При этом количество ДТП по вине водителей, проигнорировавших сигналы светофора, увеличилось на 12%.

В течение недели сотрудники госавтоинспекции Уфы в утренние и вечерние часы будут нести службу по обеспечению безопасности и пресечению нарушений правил водителями.

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