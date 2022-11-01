Вооруженная ножом жительница Башкирии взяла в заложницы свою знакомую

Бирский межрайонный суд вынес обвинительный приговор 31-летней местной жительнице по статьям «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «угроза убийством», а также «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По данным пресс-службы ведомства, 31 августа подсудимая у себя в квартире распивала спиртное. Около 19 часов к ней в гости пришла знакомая. Женщины поссорились, гостья хотела уйти, но подсудимая запретила ей выходить из квартиры, схватив за шею. Хозяйка квартиры ее не отпускала, тем самым против воли и согласия удерживала в помещении. При этом подсудимая неоднократно высказывала в ее адрес слова угрозы убийством, демонстрируя находящийся у нее в руке нож. Затем, приставив к спине потерпевшей нож, подсудимая сходила с ней в магазин за спиртным. Вернувшись в квартиру, спустя время подсудимая позвонила в «112» и сообщила, что удерживает заложника в квартире.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Подсудимая в их присутствии приставила нож к горлу потерпевшей и вынудила полицейских покинуть квартиру. После чего она отпустила свою заложницу. Пытаясь убежать, женщина порезала москитную сетку и выпрыгнула из окна. Около автобусной остановки ее догнал сотрудник полиции, потребовал бросить нож и успокоиться. Та стала замахиваться на него кухонным ножом. Все же дебоширку удалось задержать.

Подсудимая в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признала в полном объеме, раскаялась. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, определив испытательный срок продолжительностью четыре года и обязав встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, два раза в месяц регистрироваться, без уведомления не менять постоянного места жительства, не совершать преступлений и административных правонарушений.

Приговор в законную силу пока не вступил.